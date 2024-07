Beccati con strumenti da scasso nei pressi del ‘Buonvento’ | ordine di allontanamento per due napoletani

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 7 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella scorsa serata, il locale Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nel corso di mirati servizi di controllo del territorio effettuati nel capoluogo, ha denunciato all’autorità giudiziaria due persone, residenti nella provincia di Napoli, che si aggiravano nel centro cittadino in possesso diatti allo. Intorno alle ore 23.45 circa, una pattuglia intercettava e sottoponeva a controllo una FIAT Idea, con a bordo due soggetti, che stava circolando con andatura sospetta neidel centro commerciale Buonvento. Sottoposti a un immediato controllo, si accertava la sussistenza a carico di uno dei passeggeri, un 54enne napoletano, di numerosi precedenti per reati contro il patrimonio nonché un foglio di via obbligatorio dal comune di Benevento, non più in vigore.