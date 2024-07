Unione la presidenza torna alla Panzacchi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Passaggio di testimonedell’dei Comuni Savena Idice. Dopo una parentesi triennale in cui il presidente era stato il sindaco di Ozzano, Luca Lelli, oraguida dell’ente che riunisce cinque comuni, èta Barbara, prima cittadina di Monghidoro. La nomina è avvenuta giovedì in una rilampopresenza degli altri primi cittadini: Luca Lelli per Ozzano e i neo eletti Roberto Serafini a Loiano, Luca Vecchiettini a Pianoro e Davide Lelli a Monterenzio. L’ozzanese Luca Lelli si occuperà di Attività Produttive, Sismica, Stazione Unica Appaltante - Centrale Unica di Committenza. Roberto Serafini Bilancio, Controllo di gestione e Risorse, Politiche ambientali ed energetiche, Sanità, Protezione Civile e rapporti con Atersir.