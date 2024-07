Taremi-Inter manca pochissimo! Arrivo a Milano e visite | la data

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 6 luglio 2024) Si avvicina un’altra ufficialità per l’, quella di Mehdi. Ora sono note anche le date del suoe dellemediche. QUESTIONE DI TEMPO – Proprio oggi è finalmente arrivata l’ufficialità da parte dell’del primo colpo di mercato a parametro zero: Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, però, non è l’unico gioiello che la dirigenza nerazzurra si è assicurata già diversi mesi fa. L’altro, com’è ormai noto da tempo, è Mehdi, attaccante iraniano prelevato dal Porto. I tifosi nerazzurri attendono con entusiasmo anche la sua ufficialità, insieme a quella del portiere Josep Martinez. Ma se lo spagnolo ha già firmato il suo contratto con l’, perancorano gli ultimissimi dettagli da definire.