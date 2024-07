Sinner-Shelton in tv | data orario canale e diretta streaming Wimbledon 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Jannikse la vedrà contro Bennegli ottavi di finale di, terzo Slam della stagione di scena sui campi in erba di Londra. Dopo la sofferta vittoria ai danni di Berrettini, il numero uno al mondo ha passeggiato contro Kecmanovic ed è ora atteso da un altro impegno alla portata.ha un ottimo servizio, colpi potenti e un gioco che si sposa molto bene con l’erba, ma è reduce da ben cinque vittorie al quinto set e non ha neanche avuto il giorno di riposo visto che il suo incontro con Shapovalov è stato posticipato a causa della pioggia.è avanti 2-1 nei precedenti (ha anche vinto il più recente, quest’anno a Indian Wells) e scenderà in campo con i favori del pronostico. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo domenica 7 luglio come secondo match dalle ore 14:00 sul Campo 1 (al termine di Paolini-Keys).