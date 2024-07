Rifacciamo piazza Redi Patto con i residenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) "Pericolo d’inciampo". Il cartello, giallo con le scritte nere, mette in guardia i passanti che si avventurano – a loro rischio e pericolo – sotto i portici (privati) di. Ecco, quel cartello potrebbe avere i giorni contati visto che il sindaco Andrea Biancani, giovedì sera, durante l’incontro pubblico con iha prefigurato la svolta. L’ha fatto in vista dei lavori di ammodernamento delle reti di acqua e gas da parte di Marche Multiservizi che inizieranno lunedì e dureranno per i prossimi sei mesi. Cogliendo di sorpresa sia il pubblico presente quanto gli assessori con lui al tavolo – Sara Mengucci e Mila Della Dora –, Biancani ha prospettato la disponibilità da parte del Comune di rifare la pavimentazione sotto il loggiato.