Pagherai I tedeschi furiosi con l' arbitro Taylor Occhio alla mano e alla sua faccia | euro-scandalo?

(Di sabato 6 luglio 2024) I tifosicome quelli della Roma:con l'britannico Anthony. Il direttore di gara inglese è risultato decisivo (in negativo) nei quarti di finale deglipei che la Germania padrona di casa ha perso per 2-1 contro la Spagna. Partita emozionate, tiratissima, decisa da due gol all'ultimo minuto (il pari tedesco all'89' con Wirtz, il gol al 119' di Merino che ha mandato le Furie rosse in semifinale) ma ancora più dclamorosa svista dell'ineffabile, come detto. Nei supplementari, sul risultato di 1-1, non sanziona con il calcio di rigore un evidente fallo dicommesso da Cucurella, che 'para' il tiro di Musiala indirizzato verso la porta. L'non fischia, il Var non interviene., davanti alle proteste dei, spiega che il braccio di Cucurella è attaccato al corpo: spiegazione discutibile, a giudicare dalle immagini.