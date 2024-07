Non sarà distante da Messi | occhio Napoli la Juve ha un nuovo fenomeno Piaceva anche a Manna

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 6 luglio 2024) Lantus lavora alla prossima stagione e Giuntoli vuole disporre di una squadra da scudetto. Un’avversaria non da poco per il. Il prossimo campionato di Serie A si preannuncia scoppiettante. L’Inter campione d’Italia ha i favori del pronostico, ma dovrà lottare con diverse rivali. Siachentus e Milan hanno cambiato tecnico, cominciando di fatto unprogetto ma hanno tutte grandissime ambizioni. Ilè reduce da un deludente decimo posto, ma la squadra è molto simile a quella che un anno fa vinse lo scudetto e Antonio Conte avrà l’opportunità di rinvigorire la squadra e sfruttare il fatto che ilnon disputerà le coppe. C’è grande curiositàper la nuovantus di Thiago Motta con Cristiano Giuntoli che sta lavorando per rinforzare la rosa in tutti i reparti.