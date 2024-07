Morto Pino D’Angiò addio al cantautore simbolo degli anni ‘80

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Napoli, 6 luglio 2024 – Èa 71ilD'Angiò, all’anagrafe Giuseppe Chierchia. A dare l’annuncio della scomparsa è stata la famiglia sui social: "Non esistono parole per spiegare il buio di questo momento. Con immenso dolore, la famiglia comunica che oggici ha lasciati”. Da tempo malato, la sua attività artistica è stata fortemente ostacolata da malattie che, specie negli ultimi, ne avevano minato fortemente la salute. Nonostante ciò non si era mai arreso. Molto apprezzato anche all'estero,ha lavorato come attore, doppiatore e produttore musicale. RICCARDO ANTIMIANI/ANSA A Sanremo con “Ma quale idea” remixata Gli esordi La carriera La malattia A Sanremo con “Ma quale idea” remixata Di recente aveva conosciuto una nuova vita artistica grazie anche alla partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo nella serata dei duetti con i Bnkr44, la cui versione remixata di “Ma quale idea” è diventata un successo radiofonico.