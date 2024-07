Mi aspetto movimento E molti clienti da fuori città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Pronta per l’inizio dei saldi anche Cristina Rocca, stilista e titolare dell’omonima boutique di via Argentario. Cristina Rocca, iin questi giorni stanno chiedendo informazioni sui saldi? "Sì. Abbiamo ricevuto svariate telefonate, quindi miche ci sia del. Lo scorso anno, dopo l’alluvione, la presenza è stata ovviamente molto limitata, quest’anno ci aspettiamo maggiore affluenza, anche di turisti". Il turismo è interessato ai saldi? "Noi siamo in una zona di forte frequentazione turistica e ormai i saldi, gli sconti, sono un fenomeno internazionale. Anche gli stranieri sono interessati, in particolare al made in Italy, al prodotto di qualità. Tra l’altro il cattivo tempo ha frenato un po’ le vendite di quest’ultimo periodo, quindi ci sarà un assortimento maggiore e chi compra avrà la possibilità di fare buoni acquisti".