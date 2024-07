Lucera anfiteatro augusteo | dieci spettacoli Rassegna

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di sabato 6 luglio 2024) Di seguito un comunicato diffuso da Teatro pubblico pugliese: ?????? ???? ?????? ????? ? ????????? ?? ????? ?? ?????????? Siamo giunti alla quinta edizione di Estate Muse Stelle con un cartellone ricco e variegato: ????? ?????????? di cui cinque firmati dalla direzione artistica di Fabrizio Gifuni e Natalia di Iorio, di questi quattro sono anteprime regionali, il gradito ritorno di Emilio Solfrizzi, un one man show di Francesco Cicchella e tre eventi gratuiti realizzati per l’occasione da tre partner culturali: Conservatorio di musica U. Giordano di Foggia, Accademia di Belle Arti di Foggia e Fai delegazione provinciale. Larientra nell’ambito delle azioni di tutela e valorizzazione del sito dell’?????????? ???????? ?? ??????, tra i più significativi del territorio ed è promossa dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BAT e FG che ha coinvolto la Regione Puglia, il Comune e il Teatro Pubblico Pugliese per la programmazione e organizzazione del prestigioso cartellone estivo.