L’Arezzo ritrova Coccia e tessera Bigi Se parte Borra può tornare Colombo

(Di sabato 6 luglio 2024) di Andrea Lorentini A 24 ore dal raduno, è la difesa il reparto sul quale si stanno concentrando le principali attenzioni di Nello Cutolo. L’ ha ufficializzato l’acquisto del terzino destro, classe 2005, Niccolò, che nella passata stagione si è messo in mostra in serie D al CynthiAlbalonga dove ha collezionato 31 presenze e realizzato due reti. Nel corso di queste settimane il 19enne calciatore romano è stato sondato da vicino da diversi club di serie B come Catanzaro, Cosenza e Carrarese. Alla fine a spuntarla è stata l’: contratto di due anni. Siamo ai dettagli anche per Lorenzocon il Modena. Per il mancino, classe 2002, la formula potrebbe essere la stessa scelta per Mawuli, ovvero prestito con obbligo di riscatto. Con le operazioni riguardantiva quasi completandosi la batteria di terzini dove si continuerà a trattare con l’Empoli per Renzi anche se l’affare è complicato.