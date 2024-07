Goyo la recensione del film Netflix | essere o non essere

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 6 luglio 2024) Disponibile sucome original,vede l'omonimo protagonista, affetto dalla sindrome di Asperger, innamorarsi di una donna più grande in un tardivo percorso di formazione sentimentale. Gregorio Villanueva, per tutti semplicemente, è un uomo affetto dalla sindrome di Asperger, una forma lieve di spettro autistico che porta a comportamenti inusuali e a difficoltà di socializzazione. Esperto in storia dell'arte e con un incredibile talento per la pittura, lavora come guida al Museo Nazionale delle Belle Arti di Buenos Aires.ha due fratelli apparentemente agli antipodi: Matute è un cuoco che lo spinge a vivere il più possibile come una persona normale, mentre la sorella Saula - affermata pianista concertista - è più rigida nel garantirgli libertà potenzialmente pericolose per lui e per gli altri.