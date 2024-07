F1 GP Gran Bretagna 2024 Russell | Mai pensato di poter ottenere una pole a Silverstone

Leggi tutta la notizia su sportface

"Questo pubblico ci dà emozioni incredibili, in gara dovremmo puntare alla vittoria. All'inizio di quest'anno non avrei mai sognato diarrivare inqui. È davvero fantastico avere tre inglesi nelle prime tre posizioni di partenza, la nostra macchina sta dando tante belle sensazioni che ci permettono di cavalcare la cresta dell'onda". Lo ha detto il pilota della Mercedes, George, dopo le qualifiche del GP didi F1, in cui ha ottenuto laposition: "Adesso dobbiamo puntare a vincere la gara anche se non sarà facile con Norris e Verstappen dietro. Il pubblico dà unadissima energia e non vedo l'ora che arrivi la gara percelo godere ancora".