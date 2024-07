Clelia Ditano morta nel vano ascensore | c’è indagato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 6 luglio 2024) Unnell’inchiesta aperta dalla Procura di Brindisi sulla morte di, la 25enne deceduta la notte tra domenica e lunedì scorsi dopo una caduta di oltre 10 metri daldella palazzina dove abitava con i genitori in via Piave, a Fasano (Brindisi). La notizia è riportata su alcuni quotidiani locali. A quanto si è appreso, gli accertamenti tecnici riguarderanno innanzitutto l’per verificare le cause del malfunzionamento e il possesso delle autorizzazioni, e poi il telefonino della ragazza. L’ipotesi di reato è quella di omicidio colposo. Secondo la Gazzetta del Mezzogiorno, in vista dell’autopsia che sarà affidata nei prossimi giorni ai medici legali Stefano Duma e Domenico Urso, come atto dovuto è stato notificato un avviso di garanzia all’amministratore della palazzina di proprietà di Arca Nord Salento, difeso dall’avvocato Pasquale Di Natale.