Cipro missione italiana scopre un tempio di 4mila anni fa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Grande scoperta. Una grande stanza dove un braciere illuminava giorno e notte un colossale monolite: questo è stato scoperto da una, l'Erimi Archaeological Project dell'Università di Siena. Grazie ai ricercatori italiani è riemerso aundifa, allestito all'interno di un laboratorio artigiano. "Il più antico spazio sacro mai ritrovato sull'isola" ha spiegato all'Ansa Luca Bombardieri, da 15alla guida di questi scavi, svolti in collaborazione con il department of Antiquities of Cyprus e il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il, ma non solo. Tra le novità dell'ultima fortunata campagna di scavi, c'è anche un cold case impregnato di inquietante mistero: quello dei resti di una giovane donna uccisa e poi murata in casa, forse perché il suo fantasma non tornasse a disturbare i vivi.