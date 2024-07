Calciomercato Brescia Maran studia un ultimo inserimento in attacco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024), 6 luglio 2024 – Per ill’inizio della nuova stagione è già alle porte. Da lunedì 8 sino a domenica 14 luglio, infatti, sono in programma le visite mediche e i test atletici. Per quel che riguarda il ritiro precampionato, anche quest’anno le Rondinelle rimarranno in sede, visto che si alleneranno dal 15 al 27 luglio a Torbole Casaglia, dove giovedì 18 giocheranno la prima amichevole stagionale con una Rappresentativa di Dilettanti per un test che, sostanzialmente, verrà ripetuto sabato 20 luglio a Travagliato. Prima degli impegni ufficiali la squadra di Rolandoaffronterà nell’ordine Lumezzane (27 luglio), Genoa (1 agosto) e Renate (4 agosto). Il chiaro intento della società del presidente Massimo Cellino è quello di dare il via alla nuova stagione con una rosa che possa essere la più completa possibile e, in questo senso, dopo l’ufficializzazione degli arrivi del regista belga Matthias Verreth (nato nel ’98) e dell’attaccante australiano Trent Buhagiar (1998), nelle prossime ore dovrebbe arrivare la definitiva fumata bianca per l’arrivo in biancazzurro di Nicolò Corrado, il classe 2002 in arrivo dalla Ternana che occuperà (finalmente) la casella del terzino sinistro che nelle ultime stagioni ha creato più di un problema alle Rondinelle.