Auto dal 7 luglio scattano i nuovi obblighi Ecco i sistemi di sicurezza da installare

(Di sabato 6 luglio 2024) A partire da Domenica 7, entrerà in vigore il nuovo regolamento Ue sullastradale. Si tratta, come recita una nota della Commissione Europea, di un sistema che “introduce una serie diavanzati obbligatori di assistenza alla guida per migliorare lastradale”. Secondo i legislatori, “le nuove misure dicontribuiranno a proteggere meglio passeggeri, pedoni e ciclisti in tutta la Ue, salvando presumibilmente oltre 25mila vite umane ed evitando almeno 140mila feriti gravi entro il 2038?. Ma in che cosa consistono queste novità? Sostanzialmente, nell’installazione di un limitatore di velocità collegato alla rete Gps che avvertirà i guidatori in tempo reale se stanno superando i limiti. E di una “scatola nera” per registrare e memorizzare i dati quando dovessero verificarsi incidenti stradali.