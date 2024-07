Wimbledon 2024 oggi in tv | orari calendario venerdì 5 luglio streaming italiani in campo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) La quinta giornata dell'edizionedi, terzo torneo stagionale del Grand Slam di tennis, andrà in scena: scatterà il terzo turno dei tornei di singolare, mentre inizierà il torneo di doppio misto, infine si completerà il primo turno di doppio maschile e femminile ed inizierà il secondo. In casa Italia, per il terzo turno di singolare giocheranno Jannik Sinner, Fabio Fognini e Jasmine Paolini. In doppio, invece, esordio per le coppie composte da Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego e da Sara Errani ed Andrea Vavassori. La diretta tv della quinta giornata disarà affidata a Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis dalle 12.