Pugilato Magnesi | Voci su ritiro dopo sconfitta con Rikiishi mi fanno sorridere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) “Qualcuno pensava perfino che potessi ritirarmi dall’attività agonisticalacon, e a me viene da. Figuriamoci che già il giornoil match chiedevo al mio team se potevo avere la rivincita. Nel frattempo,tre mesi di duro lavoro e in cui l’unico pensiero era l’incontro, mi sono riposato: mi prendo sempre un po’ di tempo da dedicare a tutto quello che non ho potuto fare durante la preparazione”. Queste le parole di Michael, pronto a tornare sul ringlanel match di marzo contro il giapponese Masanori, arrivata al 12esimo round per KO tecnico, con entrambi i pugili finiti poi all’ospedale. “Di sicuro, dallaconho imparato molto – ha aggiunto il 29enne peso superpiuma –.