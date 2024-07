Pisa operazione Alto Impatto | sequestrati 16 grammi di cocaina e denunciate 8 persone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 - Rinvenuti in zona stazione circa 16digià suddivisi in dosi, che sono stati sottoposti a sequestro. Va avanti l'" dei carabinieri di, che hanno finora identificato 26e controllato 8 veicoli e 5 esercizi pubblici. I militari hanno condotto mercoledì scorso un servizio che ha riguardato l’area della stazione ferroviaria centrale die le vie limitrofe, interessate in questo periodo da un intenso flusso turistico. Sono state impiegate per l'occasione sei autopattuglie dislocate nei settori interessati, con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga. Oltre alle dosi disequestrate, i carabinieri hanno proceduto a denunciare all’Autorità Giudiziariana: Cinque, sorprese in violazione del divieto di ritorno nel Comune diin corso di validità; Due utenti della strada per guida in stato di ebbrezza, con tassi di alcool accertati mediante etilometro superiori a oltre due volte il limite consentito, con conseguente ritiro della patente; Una persona per guida senza patente, poiché mai conseguita, oltre che per rifiuto a fornire le proprie generalità.