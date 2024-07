Monsignor Viganò scomunicato dal Vaticano | Colpevole del delitto di scisma

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Roma, 5 luglio 2024 – Il Dicastero per la Dottrina della Fede halatae sententiaeCalo Maria, riconosciutodeldi. "La rimozione della censura in questi casi è riservata alla Sede Apostolica", si legge in una nota nella quale si aggiunge che la "decisione è stata comunicata a Mons.in data 5 luglio 2024". L’ex nunzio apostolico aveva più volte criticato l’operato dell’attuale Santo Padre, papa Francesco, e il ConcilioII. “L’accusa nei miei confronti riguarda la messa in discussione della legittimità di Jorge Mario Bergoglio e il rifiuto delII: il Concilio rappresenta il cancro ideologico, teologico, morale e liturgico di cui la bergogliana 'chiesa sinodale' è necessaria metastasi", ha affermato.