Marta Cavalli la ciclista professionista investita da un’auto durante una sessione di allenamento

(Di venerdì 5 luglio 2024) Male (Lodi), 5 luglio 2024 –di 26 anni, che corre per un team affiliato al gruppo sportivo Fiamme Oro, è stata travolta da un'auto oggi verso mezzogiorno all'altezza della rotonda d'ingresso tra Maleo e Pizzighettone lungo la provinciale 234. L'atleta, residente a Formigara, campionessa italiana su strada nel 2018 e vincitrice della Amstel Gold Race e Freccia Vallone, stava effettuando unadiquando, per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri, è statada un'auto, una Golf. Subito sono partiti i soccorsi e la 26enne, cosciente, è stata trasferita in codice giallo per diversi traumi all'ospedale di Cremona. .