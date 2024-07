Maria D’Amico nuovo vicepresidente di Confindustria Giovani

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 5 luglio 2024) Maria D’Amico è stata nominatadiSalerno. Maria succede a Gerardo Salzano, past vice president con delega al nazionale dell’azienda Pomilia, “portando avanti – si legge nella nota dell’associazione – un’eredità di eccellenza e impegno”. “Gli imprenditori che rappresento – ha affermato la neo vice presidente (Marketing & sustainability Manager di D‘Amico, azienda leader nella produzione di conserve alimentari) – condividono un forte desiderio di creare valore per le proprie imprese, per le proprie persone e per il proprio territorio, operando con professionalità, competenza e passione. La nostra missione è quella di costruire un networking di valore, lavorando insieme in un progetto di squadra composto da imprese di settori diversi ma con obiettivi comuni”.