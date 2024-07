Luino droga nei boschi | arrestati due pusher

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 - Continua incessante l’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti attuata dai carabinieri e dalle squadre Cacciatori, in servizio provvisorio nella provincia di Varese che, insieme, hanno smantellato un nuovo e importante bivacco a ridosso della SS 394dir tra Laveno Mombello e Cittiglio.in flagranza di reato due presuntidi origine marocchina. A destare sospetti strani movimenti su quel tratto di strada, sospetti di attività di spaccio confermati dai servizi di osservazione. Quindi è stato organizzato un servizio ad hoc con una squadra Cacciatori “Sicilia” a supporto dei militari della Stazione dei carabinieri di Laveno Mombello che hanno cinturato l’area per cogliere in flagranza di reato il duo dello spaccio: uno già conosciuto agli organi di polizia per precedenti specifici anche nella provincia di Sondrio, l’altro un perfetto sconosciuto appena arrivato sul territorio e mai foto segnalato.