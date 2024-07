L’inferno esiste solo per chi vuole crederci

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 5 luglio 2024) Alla letteratura, come insegna Coleridge, bisogna credere per forza, accettandone le incongruenze rispetto alla vita reale: che senso avrebbe, sennò, leggere Poe o Kafka? Quando invece leggiamo una storia che sappiamo essere accaduta a persone vere, la nostra mente fatica a raccapezzarsi davanti a vicende prive di connessione con i dettagli dell’esperienza umana. Se apriamo “Inferno americano” di Lawrence Wright – appena pubblicato da NR con la brillante traduzione di Paola Peduzzi – ci troviamo improvvisamente catapultati nella seconda situazione: la vita di un vicesceriffo di provincia degli anni Ottanta, in una cittadina dello Stato di Washington, assume improvvisamente i contorni di una vicenda che sembra scritta da Kafka per le sue assurdità e dagli sceneggiatori di Dylan Dog per l’angoscia che, pagina dopo pagina, ci assale sempre di più.