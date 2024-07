Lego Horizon Adventures | ecco la ridicola motivazione per la mancata uscita su Xbox

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 5 luglio 2024)è un videogioco che fonde i mattoncini più famosi al mondo con una delle esclusive Sony più amate degli ultimi anni. La collaborazione non è nemmeno ai suoi inizi, considerando che esistono setispirati a. Tuttavia sono tanti i fan che si sono chiesti perchéarriverà su PS5, PC e Nintendo Switch e non su. A cosa è dovuta questa esclusione? Viene in nostro aiuto Stephen Totilo di GameFile che, durante un’intervista con uno degli sviluppatori, è riuscito a scucire qualche informazione, sebbene non troppo convincente. Grazie al sito Pure, abbiamo scoperto che in un’intervista di Stephen Totilo, rilasciata tramite post X, a uno degli sviluppatori di Guerrilla Games, James Windeler (narrative director dello studio), siamo finalmente a conoscenza delladietro la decisione di non far uscire il gioco su