Legale di Forti | smentiamolui stupito

(Di venerdì 5 luglio 2024) 20.53 "Chicosmentisce nel modo più assoluto le notizie apparse su organi di stampa nelle quali qualcuno lo accuserebbe di aver richiesto interventi in relazione ad articoli contro la sua persona". Lo afferma in una nota l'avvocato di, Andrea Radice. Il 65enne, accusato negli Usa di omicidio, è rientrato in Italia il 18 maggio scorso dopo 24 anni in carcere in Florida ed è ora in cella a Verona. Il suo: "E' caduto dalle nuvole" dopo aver saputo della notizia apparsa sui media.E' ", affranto e smarrito".