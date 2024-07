Lavanda e piante officinali in Italia il professore | Un mercato che vale miliardi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Roma, 5 luglio 2024 -in“alimentano una grande economia”. È la premessa di Giancarlo Antonio Statti,all’Università della Calabria, esperto che siede nel tavolo ministeriale aperto nel 2022 proprio su questo settore prezioso. Gli abbiamo rivolto 5 domande. 1., di che cifre parliamo? “Lemuovono una grande economia. Abbiamo istituito da poco nella nostra università un master in fitoterapia clinica. Che infattura qualcosa come 2,6di euro, cifra che corrisponde al 10% dell’intero bilancio farmaceutico nazionale e al 23% di quello garantito dai farmaci da banco, che si acquistano senza ricetta medica”. 2. La fitoterapia è una branca delle? “Sì, è quella che si occupa degli aspetti sia terapeutici che salutistici in generale.