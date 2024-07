La Spagna vola in semifinale che euro-beffa | Germania kaputt al minuto 119

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) I padroni di casa vanno a casa.atroce per la, che esce ai quarti deglipei perdendo 2-1 contro ladopo 120 minuti tiratissimi. Doveva essere la finale anticipata, e così in parte è stato. Grande equilibrionel primo tempo al Mercedes Benz Stadium di Stoccarda, con la partita tra le due migliori squadre fin qui viste nel torneo che si sveglia improvvisamente dopo l'intervallo. Al 51' passano in vantaggio gli uomini di De La Fuente con Dani Olmo (entratoal posto di Pedri, infortunato appena all'8'), bravo a infilare di piattone Neuer su assist del baby fenomeno Yamal. Le Furie rosse a quel punto possono colpire in contropiede, ma la squadra di Nalgesmann è brava a cingere d'assedio i rivali, con il pareggio che arriva quasi all'ultimo respiro: all'89' cross a campanile dalla sinistra, torre di Kimmich e battuta al volo di Wirtz, giocane trascinatore del Bayer Leverkusen, per il delirio dei tifosi in bianco sugli spalti.