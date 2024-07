La diga sta per crollare Friedman sconsolato | come andrà a finire con Biden

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 5 luglio 2024) “Lasta per”: è il quadro che fa Alandel presidente degli Stati Uniti, Joe, e il suo difficile – quasi ormai disperato – cammino verso le elezioni di novembre. L'economista statunitense, ospite di David Parenzo e La 7 a L'Aria che tira, ha infatti parlato apertamente di un presidentesempre meno in corsa per le presidenziali e altrettanto chiaramente di un Donald Trump, nella veste di assoluto favorito, sempre più diretto alla Casa Bianca. “E' ancora possibile cheriesca a sopravvivere. Dipende dai prossimi giorni, dalla sua capacità di fare questa intervista con George Stephanopoulos – esordisceche però poi spiega – Se sembra confuso o non risponde bene, sarà finita per lui”. Ma secondo le parole del giornalista,potrebbe essere finito in ogni caso.