Jasmine Paolini consolida lo status! Piega Andreescu in due set e accede agli ottavi a Wimbledon!

(Di venerdì 5 luglio 2024), numero 7 del seeding, è la prima tennista ad approdaredi finale del torneo di singolare femminile di2024: sull’erba britannica l’azzurra nel terzo turno, giocato indoor a causa della pioggia, supera l’ostica canadese Biancacon lo score di 7-6 (4) 6-1 in un’ora e 33 minuti di gioco. Al quarto turno per l’italiana ci sarà una tra l’ucraina Marta Kostyuk, numero 18, e la statunitense Madison Keys, numero 12. Nel primo set si assiste ad uno scambio di break in apertura, poi l’azzurra manca due break point consecutivi quando si trova sul 15-40 del quarto game. Da quel momento i servizi diventano dominanti e si va al tiebreak:concede un minibreak in avvio, ma poi infila tre punti per il 3-1.