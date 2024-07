Incidente a Monza è morto uno dei due centauri coinvolti nel frontale tra moto Aveva 37 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 Luglio 2024 - Èal pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo diil centauro di 37coinvolto in uno scontrotra dueche si è verificato oggi poco dopo le 14 in viale Cesare Battisti a, all'angolo con via Rossini. Ilciclista era stato trasportato in ambulanza con traumi multipli e in arresto cardiocircolatorio e gli stavano applicando le manovre di rianimazione, ma purtroppo non sono bastate a salvarlo. Un altro centauro di 55è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Niguarda in codice rosso con trauma cranico, volto e arto inferiore. La Polizia locale dista cercando di ricostruire la dinamica dell', che ha coinvolto anche un'automobilista di 53a cui una delleha sfondato la portiera accanto al lato di guida.