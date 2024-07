Hub a S Egidio corsa ai servizi decentrati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Una succursale del palazzo comunale e uno in più per i cittadini. Ll’amministrazione comunale e il quartiere Cervese Sud hanno inaugurato il 7 maggio l’hub di comunità di Sant’in via Cervese 1260 che, come a Borello e del Cesuola, è stato bene accolto dalla comunità locale e dai quartieri limitrofi.Luogo di aggregazione, socializzazione e di incontro, in questi spazi rinnovati e accoglienti gli utenti, oltre ai normalidi consultazione e prestito, possono fruire di un’ampia gamma didella pubblica amministrazione, dal sociale allo sportello facile, accedendo facilmente agli uffici. In questi primi due mesi di attività sia la biblioteca che lo sportello facile territoriale hanno registrato ampio afflusso. Alla Biblioteca, che conta oltre 4mila volumi a scaffale e un centinaia di giochi, sono 18 i nuovi iscritti (da 0 a 79 anni) e aidi consultazione e prestito e 170 gli utenti attivi che hanno richiesto a prestito almeno un libro, un dvd, o un gioco, con particolare prevalenza della fascia di utenza dai 5 ai 14 anni e dai 65 ai 79 anni.