Highlights Sinner-Kecmanovic terzo turno Wimbledon 2024 VIDEO

(Di venerdì 5 luglio 2024) Glidella sfida tra Jannike Miomir, valida per ildi. L’azzurro è riuscito a conquistare una serena vittoria ai danni dell’avversario serbo, imponendosi tramite il risultato di 6-1, 6-4, 6-2 sul prestigioso Campo Centrale dei Championships. Il tennista italiano ha approcciato nel migliore dei modi all’incontro, amministrando la situazione a suo piacimento in seguito e chiudendo in tre rapidi set.sfiderà uno tra Ben Shelton e Denis Shapovalov agli ottavi di finale. In sovrimpressione ildei migliori momenti del match tra l’azzurro e il serbo, anticipato dal match point. LE DICHIARAZIONI POST-PARTITA DIPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI) SportFace.