Greta Gatti è la nuova presidente dei Giovani di Confindustria Piacenza | Orgogliosa di ricoprire l' incarico

(Di venerdì 5 luglio 2024) (Adnkronos) - L'amministratrice delegata di Steel Spa e Ttp Srl è la prima donna eletta alla guida dell'associazione, 5 luglio 2024., amministratrice delegata di SteelSpa , società specializzata nella commercializzazione dell'acciaio, e di TtpSrl (Trattamenti termici piacentini), è ladel GruppoImprenditori di, eletta nel corso dell'assemblea riunita al Castello di Agazzano, succede a Lorenzo Marchi (FornaroliPolymers), entrato nei mesi scorsi nella squadra deldi, Nicola Parenti, come vicedelegato al Networking e alle sinergie per lo sviluppo. Classe 1993,è entrata nelle aziende di famiglia subito dopo il diploma, conciliando il lavoro nel settore dell'amministrazione finanziaria con la prosecuzione degli studi fino alla laurea in Management Internazionale conseguita all'Università Cattolica del Sacro Cuore di