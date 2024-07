Fisco vietato conoscere i risultati dell’analisi del rischio di evasione Santoro | I dati siano inseriti in documenti pubblici

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Impossibile sapere in che misura l’Agenzia delle Entrate stia già utilizzando le analisi delfiscale per incrociare tutti ia sua disposizione e rendere così più efficiente la lotta all’. Quello che Giorgia Meloni ama definire “Grande fratello” è in via di attuazione e l’amministrazione ha a disposizione un software che sfruttando soluzioni di intelligenza artificiale è in grado di individuare i criteri die selezionare le posizioni più promettenti dal punto di vista del recupero atteso. Ma quanti sono finora i contribuenti coinvolti? E quali iottenuti? Buio fitto. Ilfattoquotidiano.it ha cercato di capirne di più presentando qualche settimana fa una richiesta di accesso civico. La risposta dell’Agenzia è stata un diniego, motivato dal timore che la divulgazione consenta di “adottare comportamenti in grado di eludere i criteri diutilizzati” e “quantificare la probabilità” di essere sottoposti a controllo.