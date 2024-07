Fedez contro Pomeriggio Cinque | Inquina il pianeta Rompe la pace con Myrta Merlino

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 5 luglio 2024), ormai, non ha filtri. Lo abbiamo visto in più occasioni: per il rapper, la separazione da Chiara Ferragni è stata un ritorno alla vita di prima, con una consapevolezza diversa del presente. Su Twitch, oltre ad aver preso parte a una sorta di “Indovina chi”, si è espresso in merito a. Dopo la “”, torna la tempesta: il legame del rapper con il programma pomeridiano condotto daè sempre stato altalenante.attaccaDurante una diretta Twitch con Il Rosso,ha detto cosa pensa di, con toni piuttosto duri. ” Parlando del lavoro di streamer su Twitch, ha paragonato quanto svolto da Il Rosso a ciò che fa la squadra di. “Credo che Twitch sia la piattaforma che più ti logora.