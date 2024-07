Ex Stallette Si fa avanti la Sant’Anna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) La Scuolasi faper l’acquisto delle Exdopo lo sgombero di 15 lavoratori della società di grafica ed animazione "DogHead". Ne dà notizia Francesco Auletta di Una città in Comune dopo l’audizione con l’assessore Filippo Bedini. "Finalmente, dopo oltre tre mesi e mezzo, l’assessore Bedini si è presentato in quarta commissione consiliare a seguito della nostra richiesta di audizione depositata il 28 marzo sul futuro delle Ex-". Secondo il consigliere: "L’esponente della Giunta Conti ha volutamente fatto trascorrere tre mesi per superare la scadenza del 30 giugno fissata affinché i lavoratori e le lavoratrici che da oltre 3 anni lavoravano all’interno dell’immobile comunale lasciassero lo spazio. E purtroppo i nostri timori e le nostre denunce sull’ipotesi di svendita delle Ex-sono stati assolutamente confermati dall’assessore e cioè che la Giunta non ritiene strategico questo complesso immobiliare, ed è pronta alla vendita, tanto più che in questi mesi la Scuolaha mostrato un interesse all’acquisto dello spazio".