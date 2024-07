Decimo Torneo del Il Bastardo quarto di finale | Indicatore - Tregozzano 3 - 0

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Arezzo, 5 luglio 2024 – L’fa suo il primodi, come da pronostico, gioca una gara d’attacco, come è sua consuetudine, la sblocca nella prima frazione di gioco e nella ripresa la chiude con merito e vola in semi, mantenendo i favori del pronostico anche in questa decima Edizione del Trofeo “Il” e alnon è bastato buttare il cuore oltre l’ ostacolo per cercare di ribaltare il risultato, con i suoi attacchi che puntualmente si sono infranti sul muro difensivo dei rossoblu, con la retroguardia dell’ben guidata da Vedovini. Naturalmente anche in questa occasione la gara si è giocata a lungo in maniera equilibrata, con l’guidata da un giocatore di esperienza e piedi buoni come Stefano Rubechini ha sempre cercato di dare profondità alla sua manovra, innescando le volate a rete, in velocità di Andrea Rubechini e Leonardo Nocenti e centrando una traversa, sul calcio piazzato di Ercolani esempre pronto a chiudere gli spazi e ripartire in contropiede, giocando il pallone a due tocchi e cercare di sorprendere gli avversari per vie esterne e malgrado, in questa fase di gioco, mancano le conclusioni a rete a rete.