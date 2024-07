Dazn chiede una dilazione la Serie A ne teme la debolezza finanziaria e l’impoverimento giornalistico

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 5 luglio 2024), laA nela. Lo scrive il quotidiano la Repubblica che oggi riporta un colonnino che sta facendo molto rumore nel calcio italiano. Eccolo, a firma Aldo Fontanarosa. A Campionato chiuso, alcuni abbonati al calcio lascianoper rientrare sulla piattaforma solo con la ripartenza dellaA. Nelle settimane più incerte come flussi di cassa,ha chiesto alla Lega Calcio di dilazionare un mini-versamento. Non parliamo dunque dei soldi che la pay-tv paga ai club. Si tratta di una cifra – di alcuni milioni – chedeve assicurare direttamente alla Lega. La Lega poi accantona questi milioni destinandoli a un fondo paracadute. Il fondo serve, in genere, a dare ossigeno alle squadre che retrocedono dallaA alla B.