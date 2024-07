Da Abantuono a De Sica Ciné fa il pieno di stelle

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Le star del Cinema a Riccione fanno rivivere gli anni della Belle époque. Tantissime quelle che ieri nella sala Concordia del Palacongressi hanno presentato i film in uscita i prossimi mesi. Tra gli ospiti di Medusa Film, Christian Dee Lillo, protagonisti della nuova commedia natalizia Cortina Express, firmata da Eros Puglielli. Sul palco anche Diego Abatantuono con il regista Gianni De Blasi per L’ultima settimana di settembre e ancora Francesco Costabile che ai circa duemila partecipanti alle Giornate estive del Cinema ha presentato il suo nuovo Familia, insieme ai protagonisti Francesco di Leva, Barbara Ronchi e Francesco Gheghi. Non è mancato all’appuntamento Riccardo Scamarcio per Muori di lei, diretto da Stefano Sardo. Mentre per il film Ricomincio da Taaac, dei registi Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella e Davide Rossi hanno partecipato Paolo Calabrese, Maurizio Bousso, Germano Lanzoni e Leonardo Uslengo.