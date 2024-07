Che emozione con mia figlia | canto anche Cohen

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il barometro dice pioggia, ma Bocelli sa che spesso ad Hyde Park rovesci e lirica vanno a braccetto e si prepara a salire sul palco del British Summer Time col pensiero a quando Luciano Pavarotti nel ’91 sotto lo stesso cielo plumbeo riuscì a rapire il cuore di oltre 120mila persone compresi Principi, Duchesse e Primi Ministri. Per Andrea le celebrazioni del suo “30th Anniversary” proseguono a diverse latitudini e, nell’attesa di farlo in Italia, oggi tocca Londra. "Sul palco ci sono artisti veramente di prim’ordine, a cominciare dalle due tra le più grandi voci del panorama internazionale, Nadine Sierra e Isabel Leonard, soprano e mezzosoprano di altissimo valore, poi c’è Luca Micheletti, baritono di grido che in questo momento sta facendo tantissime cose" dice.