Campania Ciarambino | Accordo per lavoratori coop della sanità salva migliaia di famiglie

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 5 luglio 2024) «Esprimo grande soddisfazione per l’intesa raggiunta dalla Regione con le organizzazioni sindacali e la Gesco per l’assorbimento deidellesociali che lavorano in appalto per l’Asl Na 1 – dichiara Valeria, vicepresidente del Consiglio regionalee componente del Gruppo Misto – L’prevede che nei concorsi indetti dalla struttura sanitaria e, successivamente anche dalle altre Aslregione, venga riservata una quota per il personale delleerative che avevano prestato servizio durante il Covid. Una notizia che avevo anticipato aiin presidio sotto il Consiglio regionale poche settimane fa. Finalmente, dopo mesi di attesa, viene data attuazione alla mozione da me fortemente voluta e approvata all’unanimità dal Consiglio regionale.