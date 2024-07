Beach Soccer | gli Azzurri in semifinale con in tasca il pass per gli Europei

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Una prova da grande squadra, di maturità e solidità: glisi impongono per 3-1 contro la Danimarca nell’ultima gara del girone all’InternationalTirrenia 2024, centrando così lanel torneo e la qualificazione ai prossimiin programma a settembre ad Alghero. Decisivi i gol di Zurlo, Alla e Genovali: “È stata una bellissima partita. Queste sono le gare nelle quali riusciamo a prendere tanti spunti tattici e a crescere. I ragazzi hanno fatto tutto quello che avevamo chiesto loro e sono molto contento. Siamo un gruppo solido, granitico; quando riusciamo a entrare in ottica torneo, facciamo queste partite qui, perfette tatticamente”, ha sottolineato il Ct Del Duca. Laè in programma domani alle ore 19.