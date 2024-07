Autonomia differenziata Il campo larghissimo esiste sui referendum | E’ un fidanzamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Firenze, 5 luglio 2024 – Che per illargo si fossero aperte, in Toscana, nuove possibilità, era già chiaro dopo le ultime amministrative. Con il caso scuola di Prato, dove Ilaria Bugetti (Pd) ha vinto al primo turno grazie anche al sostegno di M5s, e con gli esempi di Figline, Scandicci e Montecatini. Ieri un nuovo tassello in Consiglio regionale con, allo stesso tavolo, Pd, Italia Viva e Cinque Stelle. L’occasione è stata la firma delle delibere per chiedere ilabrogativo dell’. Ma che dietro ci fosse altro si è percepito dalle dichiarazioni ufficiali, da quelle a microfoni spenti e dai toni, così diversi da anni di scontri in aula (con i Cinque Stelle) oltre che dal clima teso delle amministrative (soprattutto fiorentine).