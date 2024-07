Alla scoperta dei luoghi più suggestivi e segreti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) La Lunigiana offre un ricco patrimonio artistico e architettonico, eredità di una storia millenaria. Oltre i portali delle chiese, dentro i cortili e nei saloni delle dimore barocche, lungo le mura di castelli e fortezze sono racchiusi dipinti, manufatti di pregio, sculture medievali, arredi, e una incredibile quantità di altre bellezze ed oggetti che raccontano tante storie. Da oggi, 5 luglio, iniziano le aperture straordinarie con visite guidate a offerta libera dall’Associazione di turismo responsabile Farfalle in Cammino, giuntasua XVIII edizione, per scoprire alcuni deipiùdella Lunigiana. La rassegna offre a turisti, appassionati e agli stessi lunigianesi la possibilità di scoprire le tante bellezze che la città conserva ma che sono, per gran parte dell’anno, difficilmente fruibili.