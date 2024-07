Alex uccide il padre per difendere la madre chiesto nuovo processo | È innocente

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il caso diCotoia, il giovane che nell’aprile del 2020 uccise a coltellate ilGiuseppe Pompa a Collegno, Torino, ha subito un’importante svolta. La prima sezione penale della Cassazione ha accolto la richiesta della procura generale, disponendo un, l’Appello bis, per il giovane. In primo grado,era stato assolto per legittima difesa, ma il 13 dicembre 2023 la Corte d’Assise d’Appello di Torino lo aveva condannato a sei anni e due mesi di reclusione.Leggi anche: Condanna diPompa, le motivazioni: “Condotta francamente aggressiva”Oggi, 5 luglio, i giudici della Cassazione hanno annullato la sentenza d’appello con rinvio, portando una nuova speranza pere la sua difesa. Claudio Strata, l’avvocato difensore di, ha accolto positivamente la decisione: “La requisitoria del procuratore generale ci aveva dato molte speranze.