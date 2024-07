Addio a Maria Rosario Omaggio | l’ultima decisione stupisce i fans

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’attrice è scomparsa all’età di sessantasette anni dopo una malattia. La sua ultimaha lasciato di stucco tutti i suoiE’ stata una delle attrici più conosciute ed amate dal pubblico italiano. Ha iniziato giovanissima e si è messa in evidenza in numerosi programmi televisivi e in alcuni film, che l’hanno fatta conoscere ed apprezzare al grande pubblico. Per anni è stata una vera e propria icona dello spettacolo, tanto da spingere due delle riviste per adulti più conosciute (Play Boy e Play Man) a dedicarle due copertine.Rosaria, lache ha stupito idopo la sua morte – Notizie.comRosariaha fatto impazzire il pubblico italiano: prima per il suo fascino e la sua bravura di fronte alla cinepresa, poi per gli spettacoli teatrali ai quali ha partecipato ed infine per i libri che ha scritto e che le hanno permesso di diventare una delle scrittrici più amate dal pubblico.