VIDEO Sinner-Berrettini 3-1 | la sintesi dell’epico derby sul Centrale di Wimbledon

(Di giovedì 4 luglio 2024) Jannike Matteohanno regalato agli appassionati (italiani e non solo) di tennis una serata magica sul mitico Centre Court dell’All England Club, dando spettacolo per quasi 4 ore in un match di alta qualità che alla fine ha visto imporsi in quattro set il numero 1 del mondo. 7-6 7-6 2-6 7-6 lo score in favore dell’altoatesino, che ha fatto la differenza dunque aggiudicandosi tutti e tre i tie-break disputati. Purtroppo questo splendidoazzurro è andato in scena troppo presto nel torneo, con il romano (ex finalista del Major londinese nel 2021) che si deve fermare perdendo una buona occasione per fare tanta strada e risalire così più velocemente il ranking ATP. Prosegue invece la corsa di, che approda al terzo turno di2024 dove se la vedrà con il serbo Miomir Kecmanovic.