Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 luglio 2024)4 LUGLIOORE 11.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONENORD RISOLTI I DUE INCIDENTI IL PRIMO TRA CASTELNUOVO D PORTO E SETTEBAGNI E L’ALTRO INCIDENTE TRA SETTEBAGNI E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD, ENTRAMBI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE, LA CIRCONE è REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA LE USCITE APPIA E DIRAMAZIONESUD, SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA CODE SULL’AURELIA PER LAVORI, SIAMO NEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA, IN USCITA SEMPRE PER LAVORI MA SULLA PONTINA SI STA IN CODA DA CASTELNO A VIA MONTE D’ORO, IN DIREZIONE LATINA ORA IL TRASPORTO PUBBLICO Aè IN CORSO LO SCIOPERO DI 8 ORE MA SOLO SULLA RETE GESTITA DA ATAC L’AGITAZIONE ANDRà AVANTI FINO FINO ALLE 16.