Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2024 ore 11:30 (Di giovedì 4 luglio 2024) Viabilità 4 LUGLIO 2024 ORE 11.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD RISOLTI I DUE INCIDENTI IL PRIMO TRA CASTELNUOVO D PORTO E SETTEBAGNI E L’ALTRO INCIDENTE TRA SETTEBAGNI E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD, ENTRAMBI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE, LA CIRCOLazioNE è REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA LE USCITE APPIA E DIRAMAZIONE Roma SUD, SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA CODE SULL’AURELIA PER LAVORI, SIAMO NEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA, IN USCITA SEMPRE PER LAVORI MA SULLA PONTINA SI STA IN CODA DA CASTEL RomaNO A VIA MONTE D’ORO, IN DIREZIONE LATINA ORA IL TRASPORTO PUBBLICO A Roma è IN CORSO LO SCIOPERO DI 8 ORE MA SOLO SULLA RETE GESTITA DA ATAC L’AGITAZIONE ANDRà AVANTI FINO FINO ALLE 16.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2024 ore 10:30 - 30 CHIUSE TUTTE LE LINEE METROPOLITANE ANCHE LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE POSSIBLI RISUZIONI PER LE LINEE DI SUPERFICIE SERVIZIO REGOLARE SULLE RETI BUSROMA TPL DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SONO DUE GLI INCIDENTI SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD IL PRIMO TRA CASTELNUOVO D PORTO E SETTEBAGNI, COINVOLTI 2 AUTO E UN MEZZO PESANTE L’ALTRO INCIDENTE TRA SETTEBAGNI E IL BIVIO PER KLA DIRAMAZIONE ROMA NORD SI TRATTA DI UN TAMPONAMENTO TRA UNA VETTURA E UN MEZZO PESANTE, CODE NEI DUE CASI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO LE CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE TIBURTINA E DIRAMAZIONE RONMA NORD CI SPOSTIAMO IN INTERNA CODE PER TRAFFICO DALLA DIRAMAZONE ROMA SUD ALLA LAURENTINA RISOLTO POI L’INCIDENTE IN INTERNA CODE RESIDUE DALLA LAURENTINA ALLA ROMA-FIUMICINO CI SPOSTIAMO A SUD SULLA FLACCA RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SPERLONGA, CIRCOLAZIONE REGOLARE NELLE DUE DIREZIONI ORA IL TRASPORTO PUBBLICO SCIOPERO DI 8 ORE SOLO SULLA RETE GESTITA DA ATAC FINO ALLE 16. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2024 ore 09:45 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RISOLTO L’INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-ROMA LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD, IN DIREIZONE ROMA SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE IN ESTERNA TRA LE USCITE TIBURTINA E DIRAMAZIONE RONMA NORD PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA TUSCOLANA IN INTERNA ALTRO INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE TRA LA LAURENTINA E LA ROMA-FIUMICINO RESTIAMO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA A SEGUIRE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DA TOR CERVARA A PORTONACCIO, IN DIREZIONE TANGENZIALE EST CI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA CODE PER LAVORI DA CASTEL DI DECIMA A CASTEL ROMANO, VERSO LATINA INFINE, SULLA FLACCA PER UN INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE ALL’ALTEZZA DI SPERLONGA, NELLE DIUE DIREZIONI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2024 ore 09:15 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE-ROMA, CODE TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD, IN DIREIZONE ROMA TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE ROMA NORD POI CODE A TRATTI QUI PER TRAFFICO TRA LE USCITE CASSIA E PESCACCIO AUTO IN CODA DALLA ROMA-FIUMICINO ALL’OSTIENSE TRAFFICO RALLENTATO DALL’ARDEATINA ALLA TIBURTINA IN INTERNA SI STA IN CODA DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’APPIA INCOLONNAMENTI INTERESSANO ILTRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA A PORTONACCIO, IN DIREZIONE TANGENZIALE EST DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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